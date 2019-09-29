Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» отправил своего российского форварда Николая Прохоркина в свой фарм-клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Онатрио Рейн». Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба «Кингз».

Отметим, в прошлом сезоне Николай Прохоркин выступал в составе санкт-петербургской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в 41 матче регулярного чемпионата набрал 41 (20 шайб + 21 результативная передача) очков. В 11 играх плей-офф Кубка Гагарина набрал 6 (2 шайбы + 4 результативные передачи) очков.

Напомним, также хоккеист играл в КХЛ за такие клубы как «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. Кроме этого, игрок является олимпийским чемпионом зимних игр 2018 года.