Копенгаген, , 09:56 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джаред Каннонье победил шведа Джека Херманссона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 160, проходившем в Копенгагене.

В начале второго раунда американец перевёл схватку в клинч и смог провести удачный апперкот правой, чем ошеломил соперника и сбил его с ног, а затем на полу произвёл его добивание.

Отметим, данная победа стала еще одним этапом в уникальном достижении Каннонье, являющемуся единственным бойцом в истории UFC, который победил нокаутом соперников сразу в трех весовых категориях — тяжелой, полутяжелой и средней.