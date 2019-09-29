Ростов-на-Дону, , 09:32 — REGNUM Алана Мамаева, являющаяся супругой полузащитника Павла Мамаева, ставшего после условно-досрочного освобождения из колонии игроком команды «Ростов», опубликовала видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в команду. Соответствующее видео 29 сентября жена Павла Мамаева разместила в своем Instagram.

На запечатлённых кадрах видно, как трибуны с болельщиками «Ростова» приветствуют Павла Мамаева и слышно, как они скандируют его имя и фамилию.

https://www.instagram.com/p/B299RdGHDFQ/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 28 сентября, пресс-служба «Ростова» подтвердила информацию о том, что полузащитник Павел Мамаев перешёл в состав команды.

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