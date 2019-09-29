Тампа, США, , 08:55 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Тампа Бэй-Лайтинг» в предсезонном матче.

Матч Флориды Пантерз и Тампа Бэй-Лайтинг Nhl.com

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 0:1.

Основное и добавочное время матча закончились без забитых шайб, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету Винсента Трочека.

При этом главным героем встречи стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который оформил в матче шатаут, отразив 26 из 26 бросков по его воротам, и не дал никаких шансов своему бывшему клубу в серии послематчевых буллитов. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков по его воротам.

Остальные российские участники игры не отметились в матче никакими результативными действиями.