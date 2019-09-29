Мадрид, , 08:32 — REGNUM Мадридские футбольные клубы «Атлетико» и «Реал» не смогли выявить победителя в матче седьмого тура испанской Примеры.

Встреча состоялась на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась вничью со счетом 0:0.

Отметим, это седьмая игра «Реала» в Примере без проигрышей, в предыдущих турах подопечные Зинедина Зидана четыре раза победили и два раза сыграли вничью. Для «Атлитко» это третья подряд игра без проигрышей, ранее клуб в одном матче выиграл и в одно сыграл вничью.

Напомним, по итогам встречи «Реал» с 15 очками является лидером турнирной таблицы испанской Примеры. «Атлетико» имеет в активе 14 очков и располагается на третьей позиции.