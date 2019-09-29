Лос-Анджелес, США, , 08:28 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Эй Джей Макки на 8-й секунде боя победил нокаутом своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна на турнире Bellator 228 в Иглвуде (США).

Маки смог уже на первых секунд поединка провести удачную двойку прямыми ударами руками, чем отправил своего оппонента на пол, где произвёл его добивание. Бой был остановлен на 8-й секунде, и победа нокаутом была присуждена Эю Джей Макки.

Отметим, данный нокаут стал вторым самым быстрым в истории промоушна Bellator. Самый быстрый нокаут в истории Bellator принадлежит американцу Майку Кимблу, который нокаутировал своего соотечественника Алекса Поттса на турнире Bellator за 6 секунд.