Мехико, , 07:57 — REGNUM Два человека погибли в результате аварии на аттракционе в парке развлечений в Мехико. Видео произошедшего 29 сентября разместило агентство Reuters.

Отмечается, что вагонетка оного из аттракционов сошла с рельсов и врезалась в стену. В результате два человека погибло и ещё двое пострадали.

Также сообщается, что работа парка приостановлена на время расследования инцидента, в ходе которого будут проверены на безопасность все аттракционы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ДТП с участием автобуса в Китае погибло не менее 36 человек.