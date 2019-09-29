Генуя, Италия, , 00:05 — REGNUM 28 сентября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» в рамках 6-го тура итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «Сампдория» и «Интер». Игра завершилась очередной победой гостей.

Гол полузащитника сборной Чехии Якуба Янкто на 55-й минуте стал для футболиста первым в сезоне Серии А.

«Интер» набрал 18 очков из 18-ти за 6 стартовых туров и вернулся на 1-ю позицию. «Сампдория» с единственной победой и 3-мя баллами осталась на последнем месте.

Статистика матча («Сампдория"/"Интер»)

Удары 18/15

Удары в створ 2/8

Владение 49%/51%

Нарушения 12/10

Угловые 7/5

Стартовые составы на матч:

«Сампдория»: Аудеро, Шабо, Колли, Берешиньски, Линетти, Экдаль, Янкто, Депаоли, Мурру, Ригони, Квальярелла.

Запас: Ауджелло, Виера Нан (↑ 69), Баррето, Бонаццоли (↑ 55), Рамирес, Капрари, Торсби, Реджини, Феррари, Лерис, Распа, Фальконе.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастони, Сенси, Гальярдини, Асамоа, Брозович, Кандрева, Санчес, Мартинес.

Запас: Годин, Весино, Лукаку (↑ 56), Раноккья, Политано, Лацаро, Валеро, Димарко, Барелла (↑ 65), Паделли, Д’Амброзио (↑ 57), Бираги.

Бригада арбитров: Джампаоло Кальварезе | Даниэль Биндони | Мауро Галетто | Массимилиано Иррати.

Желтые карточки: Бастони — 10, Ригони — 16, Линетти — 33, Санчес — 43, Шкриниар — 81.

Красные карточки: Санчес — 46.

Забитые мячи: Стефано Сенси (Лаутаро Мартинес) 20 — 0:1, Алексис Санчес (Стефано Сенси) 22 — 0:2, Якуб Янкто (Кароль Линетти) 55 — 1:2, Роберто Гальярдини 61 — 1:3.