Москва, , 00:03 — REGNUM 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит». Игра завершилась минимальной победой «железнодорожников».

Гол польского опорного полузащитника Гжегожа Крыховяка стал для футболиста 5-м в турнире и 6-м в сезоне.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на вторую позицию. «Зенит» с тем же количеством очков опустился на 3-ю строчку.

Статистика матча («Локомотив"/"Зенит»)

Удары 6/4

Удары в створ 3/1

Владение 45%/55%

Нарушения 16/17

Угловые 3/1

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Серкейра, Мариу, Жемалетдинов, Смолов.

Запас: Куликов, Живоглядов, Идову, Коломейцев (↑ 90), Эдер, Джорджевич, Медведев, Кверквелия, Тугарев, Мухин, Коченков, Рыбчинский.

«Зенит»: Лунев, Дуглас, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Жирков, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запас: Осорио, Кузяев (↑ 60), Шатов, Смольников, Мак (↑ 70), Ерохин, Маммана, Краневиттер, Кержаков, Васютин, Сутормин (↑ 82).

Бригада арбитров: Михаил Вилков | Роман Усачев | Алексей Ширяев | Ноколай Волошин.

Желтые карточки: Крыховяк — 20, Кузяев — 83, Барриос — 85, Ракицкий — 90.

Забитые мячи: Гжегож Крыховяк (Федор Смолов) 48 — 1:0.

Отмененные голы: Роберт Мак — 90.