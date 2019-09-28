Лондон, , 18:55 — REGNUM 28 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась уверенной победой «пенсионеров».

Гол Жоржиньо с пенальти 50-й минуте стал для итальянца четвертым в составе «пенсионеров». Также голевая передача Каллума Хадсона-Одои стала первой для игрока в сезоне после травмы.

«Челси», набрав 11 очков, поднялся на 6-ю позицию. «Брайтон» с 6-ю баллами остался на 16-й строчке в непосредственной близости с зоной вылета.

Статистика матча («Челси"/"Брайтон»)

Удары 24/4

Удары в створ 10/0

Владение 54%/46%

Нарушения 5/12

Угловые 5/1

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Баркли, Жоржиньо, Маунт, Педро, Виллиан, Абрахам.

Запас: Кабальеро, Ковачич (↑ 68), Хадсон-Одои (↑ 63), Пулишич, Батшуайи (↑ 84), Джеймс, Гуей.

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Стивенс, Биссуама, Монтойа, Альсате, Море, Гросс, Муй.

Запас: Бонг (↑ 46), Джаханбакш, Маррей (↑ 79), Скелотто, Баттон, Балута, Коннолли (↑ 65).

Бригада арбитров: Крис Кавана | Саймон Лонг | Сиан Массей | Роберт Джонс.

Желтые карточки: Кристенсен — 23, Мопе — 29, Алонсо — 31, Альсате — 33, Уэбстер — 49.

Забитые мячи: Жоржиньо (пенальти) 50 — 1:0, Виллиан (Каллум Хадсон-Одои) 76 — 2:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Байер-04» забил «Аугсбургу» 3 безответных мяча