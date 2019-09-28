Берлин, , 18:52 — REGNUM 28 сентября в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» в рамках 6-го тура Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Аугсбург» и «Байер-04». Игра завершилась победой «фармацевтов».

Лучшим игроком матча стал 20-летний атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавец, забивший гол и отдавший результативную передачу. Этот гол стал для игрока третьим в текущем сезоне.

«Байер-04» одержал четвертую победу в сезоне, набрал 13 очков и поднялся на 5-е место. «Аугбсург» с 5-ю баллами расположился на 11-й позиции.

Статистика матча («Аугсбург"/"Байер-04»)

Удары 10/9

Удары в створ 2/5

Владение 29%/71%

Нарушения 16/9

Угловые 1/3

Стартовые составы на матч:

«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Едвай, Удуохай, Хедира, Бордучи, Варгас, Макс, Оксфорд, Нидерлехнер, Финнбогасон.

Запас: Луте, Кордова, Байер, Грегоритш, Моравек, Шибер, Йенсен, Хан, Фрамбергер (↑).

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Драгович, Синкгравен, Вайзер, Амири, Баумгартлингер, Арангис, Хавец, Фолланд, Аларио.

Запас: Ретсос, Та, Паулиньо, Бендер, Демирбай, Похьянпало, Венделл, Диаби, Озджан.

Бригада арбитров: Роберт Кампка | Бенедикт Кемпкес | Марсель Унгер | Тобиас Христ.

Желтые карточки: Макс — 19, Лихштайнер — 45, Ваггас — 63, Шибер — 75.

Забитые мячи: Флориан Нидерлехнер (автогол) 35 — 0:1, Кевин Фолланд 76 (Кай Хавец) — 0:2, Кай Хавец (Надим Амири) 84 — 0:3.

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