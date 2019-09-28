Берлин, , 18:48 — REGNUM 28 сентября в городе Зинсхайм на стадионе «Райн-Неккар-Арена» в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Хоффенхайм» и «Боруссия Менхенгладбах». Игра завершилась победой «жеребят».

Гол новичка «жеребят» Маркуса Тюрама на 65-й минуте стал третьим для француза за новый клуб. Этим летом нападающий перешел в «Боруссию» и «Генгама» за 9.000.000 евро.

«Боруссия», набрав 13 очков, поднялась на 4-е место. «Хоффенхайм» с 5-ю баллами остался на 12-й позиции. От зоны вылета «сине-белых» отделяет 2 очка.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия Менхенгладбах»)

Удары 15/12

Удары в створ 4/5

Владение 50%/50%

Нарушения 11/13

Угловые 2/5

WhoScored 6.

Стартовые составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Хюбнер, Акпогу, Гриллич, Кадержабек, Сков, Руди, Гейгер, Баумгартнер, Бебу.

Запас: Бичакчич, Стафилидис, Нортвейт, Рупп (↑ 79), Пентке, Адамян (↑ 51), дос Сантос, Локадия (↑ 68).

«Боруссия Менхенгладбах»: Цоммер, Вендт, Ляйнер, Гинтер, Эльведи, Крамер, Закариа, Нойхаус, Эмболо, Тюрам, Плеа.

Запас: Херрман (↑ 77), Раффаэль (↑ 86), Зиппель, Бенеш, Янчке (↑ 88), Бенсебайни, Поульсен.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Роберт Кемптер | Тобиас Рейхель.

Желтые карточки: Ляйнер — 7, Руди — 60, Гриллич — 69, Закариа — 75.

Забитые мячи: Алессане Плеа (Маркус Тюрам) 43 — 0:1, Маркус Тюрам 65 — 0:2, Флориан Нойхаус (Алессане Плеа) 83 — 0:3.

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