Берлин, 28 сентября 2019, 18:48 — REGNUM 28 сентября в городе Зинсхайм на стадионе «Райн-Неккар-Арена» в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Хоффенхайм» и «Боруссия Менхенгладбах». Игра завершилась победой «жеребят».
Гол новичка «жеребят» Маркуса Тюрама на 65-й минуте стал третьим для француза за новый клуб. Этим летом нападающий перешел в «Боруссию» и «Генгама» за 9.000.000 евро.
«Боруссия», набрав 13 очков, поднялась на 4-е место. «Хоффенхайм» с 5-ю баллами остался на 12-й позиции. От зоны вылета «сине-белых» отделяет 2 очка.
Статистика матча («Хоффенхайм"/"Боруссия Менхенгладбах»)
Удары 15/12
Удары в створ 4/5
Владение 50%/50%
Нарушения 11/13
Угловые 2/5
WhoScored 6.
Стартовые составы на матч:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Пош, Хюбнер, Акпогу, Гриллич, Кадержабек, Сков, Руди, Гейгер, Баумгартнер, Бебу.
Запас: Бичакчич, Стафилидис, Нортвейт, Рупп (↑ 79), Пентке, Адамян (↑ 51), дос Сантос, Локадия (↑ 68).
«Боруссия Менхенгладбах»: Цоммер, Вендт, Ляйнер, Гинтер, Эльведи, Крамер, Закариа, Нойхаус, Эмболо, Тюрам, Плеа.
Запас: Херрман (↑ 77), Раффаэль (↑ 86), Зиппель, Бенеш, Янчке (↑ 88), Бенсебайни, Поульсен.
Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Роберт Кемптер | Тобиас Рейхель.
Желтые карточки: Ляйнер — 7, Руди — 60, Гриллич — 69, Закариа — 75.
Забитые мячи: Алессане Плеа (Маркус Тюрам) 43 — 0:1, Маркус Тюрам 65 — 0:2, Флориан Нойхаус (Алессане Плеа) 83 — 0:3.
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