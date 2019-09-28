Берлин, , 18:47 — REGNUM 28 сентября в городе Лейпциг на стадионе «Ред Булл Арена» в рамках 6-го тура Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Шальке-04». Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Лучшим игроком матча стал атакующий полузащитник сборной Марокко Амин Арит, записавший на свой счет 2 очка по системе гол+пас. Статистика игрока в этом сезоне: 7 матче, 4 забитых мяча, 3 голевые передачи.

«Шальке-04» набрал 13 очков и поднялся на вторую позицию. «Ред Булл Лейпциг» с тем же количеством баллов опустился на 3-ю строчку.

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг"/"Шальке-04»)

Удары 16/13

Удары в створ 5/8

Владение 56%/44%

Нарушения 12/14

Угловые 8/4

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Стартовые составы на матч:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Мукиэле, Халштенберг, Хайдара, Демме, Забитцер, Форсберг, Поульсен, Вернер.

Запас: Сараччи, Конате, Ильзанкер, Лукман (↑ 60), Клостерманн, Нкунку (↑ 74), Кунья (↑ 65), Ампаду, Мвого.

«Шальке-04»: Нюбель, Стамбули, Кенни, Очипка, Мак-Кенни, Сане, Маскарель, Матондо, Сердар, Арит, Бургшталлер.

Запас: Миранда, Кабак (↑ 82), Настасич, Раман, Ут, Кутуку, Калиджури (↑ 69), Шуберт, Шопф (↑ 85).

Бригада арбитров: Мануэль Грефе | Гвидо Клефе | Саша Тилерт | Флориан Хефт.

Желтые карточки: Халштенберг — 45, Калиджури — 86.

Забитые мячи: Салиф Сане (Омар Маскарель) 29 — 0:1, Амин Арит (пенальти) 43 — 0:2, Рабби Матондо (Амин Арит) 58 — 0:3, Эмиль Форсберг (Кристофер Нкунку) 83 — 1:3.

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