Рим, , 18:00 — REGNUM 28 сентября в Турине на «Ювентус Стэдиум» в рамках 6-го тура итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между командами «Ювентус» и «СПАЛ». Игра завершилась победой «старой синьоры».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.89 стал лидер сборной Португалии Кришитану Роналду, забивший второй мяч хозяев на 78-й минуте, совершивший 3 успешные обводки и 1 верховую дуэль. Точность передач форварда составила 74%. В составе гостей выделился Ненад Томович с 5-ю отборами и оценкой 7.06.

«Ювентус» одержал пятую победу в шести стартовых турах, набрал 16 очков и временно поднялся на чистое первое место. «СПАЛ» с 3-мя очками остался на предпоследней строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Ювентус"/"СПАЛ»)

Удары 18/5

Удары в створ 10/1

Владение 61%/39%

Нарушения 12/8

Угловые 10/2

WhoScored 7.05/6.40

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, де Лигт, Бонуччи, Матуиди, Куадрадо, Хедира, Пьянич, Радио, Рэмзи, Дибала, Роналду.

Запас: Щенсный, Игуаин, Джан (↑ 61), Ругани, Демирал, Бентанкур (↑ 77), Пинсольо, Бернандески (↑ 65), Беруатто.

«СПАЛ»: Бериша, Жулио, Викари, Томович, Реца, Вальдифьори, Миссироли, Мурджиа, Сала, Мончини, Петанья.

Запас: Сионек, Флоккари, Эспето (↑ 58), Тим, Летица, Фелипе, Палоски (↑ 76), Каннистра, Янкович (↑ 72), Тунжов, Санчетта.

Бригада арбитров: Маттео Пассери | Алессио Толфо | Тарсисио Вилла.

Желтые карточки: Хедира — 32, Жулио — 55, Петанья — 82, Джан — 90.

Забитые мячи: Миралем Пьянич (Сами Хедира) 45 — 1:0, Криштиану Роналду (Пауло Дибала) 78 — 2:0.

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