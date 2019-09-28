Самара, , 15:58 — REGNUM Футбольный самарский клуб «Крылья Советов» уверенно обыграл футболистов «Тамбов» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Самара Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Соболев, удачно реализовавший одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Тамбова» на 73-й минуте встречи. А уже через минуту его одноклубник — нападающий Максим Каннуников — удвоил счёт и преимущество свой команды, чем поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча «Крылья Советов» набрали 11 очков, что позволяет им занимать десятую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Тамбов» имеет в активе 8 очков и находится на последнем, шестнадцатом месте.