Пенза, , 15:57 — REGNUM Пятеро граждан Узбекистана пострадали в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Пензенской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

По данным УГИБДД по Пензенской области, авария произошла 27 сентября на 539 км автомобильной дороги М5 «Урал». Столкнулись автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением мужчины 1989 года рождения, и грузовик DAF под управлением водителя 1975 года рождения.

В результате ДТП были госпитализированы четверо мужчин-пассажиров Chevrolet Cobalt 1970, 1991,1992 и 1995 годов рождения и водитель. Они были помещены в Нижнеломовскую межрайонную больницу.

У пострадавших диагностированы ушибы и травмы различной степени тяжести. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, в настоящее время состояние пострадавших стабилизировалось. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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