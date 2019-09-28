Доха, , 15:28 — REGNUM Легкоатлетическая норвежская сборная требует вернуть ей деньги за проживание в официальном отеле чемпионата мира (ЧМ) в Дохе Ezda, так как неудовлетворительное качество предоставляемых им услуг вынудило команду переселиться в другой отель. Об этом 28 сентября сообщил лидер сборной Новрегии по лёгкой атлетике Эрлен Шлоквик.

«Что касается возврата денег, то по этому вопросу у нас вчера была встреча. Ждем ответа», — приводит ТАСС слова Шлоквика.

Также лидер сборной Норвегии рассказал, что среди членов команды нет отравившихся пищей из отеля.

Отметим, ранее, 27 сентября, стало известно, что сборная Норвегии по лёгкой атлетике покинула отель Ezdan на чемпионате мира в Дохе. При этом также на плохую по качеству еду и грязные номера пожаловалась российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы Мария Ласицкене, однако сборная России, также проживающая в этом отеле, не собирается его менять.