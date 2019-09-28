Краснодар, , 15:02 — REGNUM Российский пилот итальянской команды автогонок серии «Формула 1» «Торо Россо» Даниил Квят вынужден будет пропустить квалификационные заезды Гран-При России, которые состоятся 28 сентября на трассе в Сочи. Об этом 28 сентября сообщается на официальном сайте «Формулы 1».

Также в сообщении уточняется, что команда «Торо Россо» будет менять двигатель на болиде Квята и по этой причине пилот не сможет принять участие в квалификации, которая начнется в 15:00 мск.

Отметим, ранее Даниил Квят по причине наличия проблем с силовой установкой болида вынужден был досрочно завершить третью сессию свободных заездов на Гран-При России в Сочи.