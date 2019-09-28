Казань, , 14:31 — REGNUM Футбольный казанский клуб «Рубин» уверенно обыграл команду «Уфа» в матче одиннадцатого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле казанского стадиона «Рубин» и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе казанского клуба мячи на свой счёт записали удачно реализовавший пенальти хавбек Александр Циберкин (41-я), защитник Александр Смелов (52-я) и форвард Никита Сапрунов (86-я).

Единственный мяч «Уфы», ставший в итоге «голом престижа», забил на 62-й минуте нападающий Денис Тимофеев.

Отметим, по итогам матча «Рубин» с 14 очками занимает одиннадцатую строчку молодежного первенства России по футболу. «Уфа» имеет в активе 2 очка после одиннадцати туров и замыкает с ними турнирную таблицу.