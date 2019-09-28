Москва, , 14:24 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» переиграл с минимальным счетом команду «Оренбург» в матче 11-го тура молодежного чемпионата России (ЧР) по футболу.

Игра прошла на четвертом поле Академия Спартак имени Ф. Черенкова в Москве и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник московского клуба Степан Оганесян, отличившийся на 23-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Спартак» набрал 16 очков и занимает девятую строчку турнирной таблицы молодежного чемпионата России по футболу. «Оренбург», для которого эта пятая игра без побед, на предпоследнем, пятнадцатом месте с 4 очками.