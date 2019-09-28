Сочи, Краснодарский край, , 14:00 — REGNUM Экс-владелец автогонок серии «Формула 1» Берни Экклстоун считает своим кумиров президента России Владимира Путина.

«С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником», — заявил бывший владелец «Формулы 1» в интервью ТАСС, данном им перед российским этапом автогонок в Сочи.

Также он отметил, что давление Запада на Путина связано с успехами российского лидера, сумевшим сделать то, что другой мир только ещё собирается.

Кроме этого, по мнению британского предпринимателя, российскому президенту приходиться делать слишком большое количество вещей — беспокоиться о том, что будет с миром через 50 лет, думать о ситуации в Европе и о глобальном потеплении.

«Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо», — сказал 88-летний Берни Экклстоун.

Отметим, Экклстоун был владельцем «Формулы 1» с конца 1970-х годов ХХ века по 2017 год, когда продал её американской компании Liberty Media.