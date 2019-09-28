Осака, Япония, , 13:33 — REGNUM Российская волейбольная женская сборная уверенно обыграла команду Кении в матче Кубка мира по волейболу, проходившем в Осаке.

Российские спортсменки обыграли кениек в трех партиях со счетом 25:16, 25:21, 25:22.

Наиболее результативными в составе российской сборной стали Наталия Гончарова (25 очков в матче) и Ирина Королёва (10). У их оппоненток самой результативной стала Леонида Касайя, набравшая 10 очков в игре.

Отметим, это восьмая победа в десяти матчах для женской сборной России на Кубке мира по волейболу, и она гарантировала российской команде бронзовые медали первенства. В следующем матче сборная России сыграет с командой Бразилии 29 сентября.