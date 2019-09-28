Хабаровск, , 13:29 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сибирь» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду хабаровской «Платинум-арены» и закончилась в пользу хозяев со счётом 3:0.

Голами в составе «Амура» отличились Владислав Ушенин (11-я в большинстве), чешский форварда команды Гинек Зогорна (27-я) и Валерий Васильев (32-я).

Отметим, это вторая победа «Амура» в нынешнем сезоне и по её итогам клуб, набрав 7 очков, поднялся на одиннадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. «Сибирь» там же на шестой позиции с 12 очками.