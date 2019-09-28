Лондон, , 12:48 — REGNUM Британская команда автогонок серии «Формула 1» «Макларен» не будет использовать двигатели французской компании «Рено» после окончания срока действия нынешнего соглашения, рассчитанного до 2020 года. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба команды.

Также сообщается, что с 2021 года «Макларен» перейдёт на двигатели немецкого концерна «Мереседес», соглашение с которым будет рассчитано как минимум до 2024 года.

При этом использование «Маклареном» силовых установок «Мереседес» совпадёт с введением нового регламента «Формулы 1».

Отметим, команда «Формулы 1» «Макларен» использует двигатели «Рено» с 2018 года, однако так и нем смогла достичь с ними прогресса. При этом «Макларен» уже сотрудничал с «Мереседесом» с 1995 по 2014 год, когда чемпионами в составе команды стали пилоты Мика Хаккинен (Финляндия) и Льюис Хэмилтон (Великобритания).