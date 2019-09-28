Чэнду, Китай, , 12:35 — REGNUM Казахский теннисист Александр Бублик обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в полуфинальном матче теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Чэнду.

Казахский теннисист одолел своего соперника в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Бублик, являющийся 71-й в рейтинге АТР, 21 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и смог реализовать 2 брейк-пойнта. Его оппонент, занимающий 111-ю строчку мирового рейтинга, за этот же временной отрезок 5 раз подал навылет и смог реализовать один брейк.

Счёт личных встреч теннисистов по итогам матча стал 2−0 в пользу представителя Казахстана.

Отметим, соперником Александра Бублика в финальном матче турнира в Чэнду станет победитель противостояния между канадцем российского происхождения Денисом Шаповаловым и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.