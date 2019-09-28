Фаэнца, Италия, , 12:34 — REGNUM Итальянская команда автогонок серии «Формула 1» «Торо Россо», за которую выступает российский пилот Даниил Квят, собирается своё сменить название в следующем году. Об этом 28 сентября сообщает RaceFans.

По данным источника, принадлежащая концерну «Ред Бул» «Торо Россо» попросила изменить её название на «Альфа Таури» — так называется модный бренд, принадлежащий «Ред Бул».

Владельцы спортивных коммерческих прав на «Формулу 1» уже согласились на такое переименование и осталось только чтобы это переименование одобрила комиссия «Формулы 1».

Отметим, команда «Торо Россо» выступает в автогонках серии «Формула 1» с 2006 года и дебютировала под этим же названием.