Пекин, 28 сентября 2019, 11:45 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова смогла выйти в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
В финальном матче квалификации российская спортсменка обыграла Зарину Дияс из Казахстана в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.
Соперница Анна Блинковой в первом круге турнира WTA в Пекине будет определена позднее.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка — Анастасия Потапова, уступила американке Лорен Дэвис в финальном матче квалификации теннисного турнира в Пекине и не смогла пробиться в основную сетку.