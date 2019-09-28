Пекин, , 11:45 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова смогла выйти в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

В финальном матче квалификации российская спортсменка обыграла Зарину Дияс из Казахстана в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

Соперница Анна Блинковой в первом круге турнира WTA в Пекине будет определена позднее.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка — Анастасия Потапова, уступила американке Лорен Дэвис в финальном матче квалификации теннисного турнира в Пекине и не смогла пробиться в основную сетку.