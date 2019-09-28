Амстердам, , 11:10 — REGNUM Фанаты футбольного клуба «Рода» из Керкраде (Голландия) вытолкали мексиканского владельца команды Маурисио Гарсия де ла Вега из его офиса прямо во время матча. Видео произошедшего 28 сентября выложено в Twitter ZO-NWS.

На запечатленных кадрах видно, как многочисленные болельщики «Роды» врываются в офис де ла Веги и выводят его со стадиона во время матча с командой «Де Графсхап» из Дутинхема.

https://twitter.com/ZO_NWS/status/1177660139735801856

Также сообщается, что владелец «Роды» находится в очень напряженных отношениях с болельщиками, возмущёнными его нежеланием вкладываться в команду, после приобретения им клуба нынешним летом. Кроме этого, они регулярно утраивают протестные акции с требованием продать команду другому владельцу.

Отметим, «Рода» играет во втором по значимости футбольном дивизионе Голландии и в настоящее время занимает шестнадцатое место в турнирной таблице.