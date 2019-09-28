Ливерпуль, Великобритания, , 11:01 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» намеревается заключить со своим полузащитником Джеймсом Милнером новый контракт. Об этом 28 сентября сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, руководство клуба и представители 34-летнего футболиста ведут постоянный диалог. При этом тренерский штаб команды не исключил, что условия нового соглашения в ближайшие несколько недель.

«Никто не нервничает, мы постоянно ведем переговоры. У нас есть время, чтобы урегулировать эти вопросы», — заявил по этому поводу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Также он отметил, что у команды очень доверительные отношения с игроками, так как она не скрывает от них информацию и они всегда знают о той или иной ситуации.

Отметим, Джеймс Милнер перешёл в «Ливерпуль» из команды «Манчестер Сити» в 2015 году и за это время провел 185 матчей в составе клуба.