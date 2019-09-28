Лас-Вегас, США, , 10:32 — REGNUM Благотворительный фонд американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье набрал значительную сумму для своего проекта в Уганде. Об этом 28 сентября сообщает MMAMania.

По данным источника, Good Fight Foundation собрал более $300 тысяч на проект строительства в одной из школ Уганды новой водяной скважины, для обеспечения учащихся чистой водой. При этом первоначальная цель фонда была в сборе $25 тысяч.

При этом большая часть собранных денежных средств поступила от продажи футболок Дастина Порье и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, являющегося чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, которыми они обменялись после своего поединка на турнире UFC 242. Также $100 тысяч внёс в данный проект президент UFC Дана Уайт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов провел успешную защиту своего титула чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.