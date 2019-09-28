Пекин, , 08:51 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила американке Лорен Дэвис в финальном матче квалификации теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Российская спортсменка уступила американке в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.

Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. За это время Потапова ни разу не подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и смогла реализовать 2 из 3 возможных брейк-пойнтов. Дэвис за этот же временной промежуток также ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 13 возможных брейков.

Отметим, в основную сетку турнира в Пекине прошло пять российских теннисисток: Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова, а также Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, которые будут противостоять друг другу в первом круге соревнований.