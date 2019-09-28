Сент-Луис, США, , 07:57 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Сент-Луис блюз» в предсезонном матче.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

Голами в составе победителей отметились Джейден Шварц (16-я минута), Брэйден Шенн (22-я), российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (22-я) и Тайлер Бозак (34-я в большинстве).

У их оппонентов голами отличились Трэвис Бойд (4-я), шведский форвард «Вашингтона» Карл Хагелин (11-я) и Чендлер Стивенсон (46-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 20 минут 38 секунд и смог сделать за это время одну результативную передачу, российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не принимал участия в игре.