Детройт, США, , 07:50 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» проиграл по буллитам команде «Торонто Мэйпл Лифз» в предсезонном матче.

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» (сс) mark6mauno

Игра состоялась на льду «Литлл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

Основное время матча и овертайм закончились вничью со счетом 3:3, а серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости.

В составе победителей отличились Даррен Арчибальд (22-я минута), Мэтт Рид (35-я) и Хадсон Элинуйк (52-я в большинстве). У их оппонентов голами отметились российский форвард «Детройта» Евгений Свечников (5-я), также сделавший в матче результативную передачу, Крис Терри (32-я) и Дживани Смит (59-я).

Победная шайба на счету форварда «Торонто» Джереми Бракко, Евгений Свечников свою попытку реализовать не сумел.