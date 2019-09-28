Челябинск, , 07:20 — REGNUM «Барыс» остановился в шаге от первой строчки в Восточной конференции, после победы над «челябинцами».

27 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства КХЛ челябинский «Трактор» принимал на своем льду гостей из соседнего Казахстана столичную команду «Барыс», которая в очередной раз забрала очки у соперника в гостевой встрече. Встреча прошла на семитысячной «Трактор Арене» в Челябинске.

«Трактор» проиграл предыдущие два домашних матча и был намерен реабилитироваться в встрече против «Барыса». «Челябинцы» первыми реализовали попытку взять ворота соперника. Болельщикам «Трактора» не пришлось долго ждать, на 10-й минуте матча Эссе Виртанен отметился точнейшим броском в верхний угол ворот с синей линии, открыв счет встречи — 1:0. Тем не менее, намерения хозяев льда провести удачную игру не оправдались. «Барыс» вернул равенство в счете уже через пару минут, выполнив все в такой же манере. Даррен Диц прошил вратаря соперника Ивана Федотова мощным броском с дальней дистанции — 1:1.

Второй период матча не отметился голами, счет остался прежним. Решающую шайбу было суждено забить гостям в рамках третьего периода. «Барыс» успешно контролировал шайбу на чужой половине льда, когда форвард Корбан Найт решился на бросок от синей линии. Канадец нанес мощный бросок с дальней дистанции и заколотил шайбу в дальний от себя угол, выведя свою команду в лидеры — 1:2. Последние минуты встречи оказались самыми богатыми на количество острых моментов. «Трактор» снял вратаря в пользу шестого полевого и плотно закрепился на чужой половине льда. На протяжении нескольких минут «челябинцы» не давали спуску голкиперу «Барыса» Хенрику Карлссона, а однажды и вовсе могли забросить спасительную шайбу, но защитник вовремя вынес ее с ленточки ворот.

На данный момент, благодаря своей седьмой в чемпионате победе, «Барыс» разместился на второй строчке в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 14 баллов за результативность, что на три меньше чем у первой строчки, которую занимает «Автомобилист».