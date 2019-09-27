Казань, , 15:46 — REGNUM Казанский «Ак Барс» представил альтернативную форму на сезон 2019/20. Об этом 27 сентября сообщается на станице клуба в Twitter.

Отмечается, что альтернативная форма будет чёрного цвета, поскольку он «ассоциируется с нефтью».

https://twitter.com/hcakbars/status/1177504005909405696

В такой форме «Ак Барс» выступит 30 сентября в матче против «Нефтехимика». После этого команда будет играть в этой форме по выходным и праздничным дням.

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