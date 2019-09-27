Ухань, Китай, , 15:10 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Австралии Эшли Барти в полуфинале турнира в Ухане (Китай). Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Соболенко пять раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, восемь ошибок на подаче и один брейк.

В финале турнира Соболенко сыграет с победительницей матча между чешской теннисисткой Петрой Квитовой и американкой Элисон Риске.

Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она обыграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

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