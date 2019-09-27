Осака, Япония, , 15:04 — REGNUM Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счётом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

Ранее российская сборная одержала победы над командами Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2), Аргентины (3:0) и Нидерландов (3:0). Кроме того, на счету команды одно поражение — от сборной Китая (0:3).

Таким образом, российские волейболистки потеряли шансы выиграть Кубок мира. Даже если команда выиграет два оставшихся матча, а лидер, сборная Китая, дважды проиграет, то сборная России не сможет занять первое место.

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