Берлин, , 14:46 — REGNUM Фриц Келлер официально утвержден новым президентом Немецкого футбольного союза (DFB). Об этом 27 сентября DFB сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Кандидатура 62-летнего Келлера была единогласно одобрена делегатами бундестага DFB. Соперников у него не было. Таким образом, Келлер, бывший президент футбольного клуба «Фрайбург», становится 13-м главой DFB.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Фрица Келлера Райнхард Гриндель ушел в отставку со скандалом. Его упрекнули в получении чрезмерно дорого подарка — роскошных часов — от украинского бизнесмена, бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

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