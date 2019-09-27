Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Полузащитник Павел Мамаев, по информации ряда спортивных интернет-изданий, проходит медицинский осмотр в Ростове-на-Дону. Некоторые telegram-каналы со ссылкой на собственные источники сообщают, что футболист в шаге от подписания контракта с футбольным клубом «Ростов».

"Мамаев проходит медосмотр в Ростове, по итогам которого будет подписан контракт на два года», — сообщает telegram-канал «Футбольный Биги».

Официального подтверждения или опровержения появившейся информации по-прежнему нет.

Ранее ряд масс-медиа сообщил, что переход Мамаева в столичный «Динамо» оказался под угрозой срыва. Причины не называются.

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