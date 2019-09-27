Лондон, , 13:39 — REGNUM Лондонский «Челси» планирует предложить за бразильского нападающего Неймара €300 млн. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, «Челси» намерен попытаться купить Неймара следующим летом. При этом самому игроку клуб предложит контракт с зарплатой €42 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. Летом 2019 года он заявил о желании уйти из ПСЖ, однако ни один из клубов не смог договориться о его трансфере.