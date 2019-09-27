Москва, , 13:36 — REGNUM Завершается строительство крытого катка с искусственным льдом на территории Олимпийской деревни-80 на юго-западе Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 27 сентября.

На объекте по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 2 (район Тропарево-Никулино) проведена итоговая проверка, застройщик получил замечания для устранения.

Единовременно в здании могут тренироваться 150 человек. В режиме соревнований — 400.

На территории Олимпийской деревни уже сданы футбольное поле с искусственным покрытием и здание крытых теннисных кортов. Площадь нового трехэтажного комплекса составит 6,7 тысяч квадратных метров. Внутри будут ледовое поле размером 61×30 метров с трибуной на 284 зрителя, дополнительные тренировочные ледовые площадки 6×9 метров, а также два тренажерных зала высотой 4 метра каждый.

На первом этаже расположатся раздевалки для катка и малых ледовых полей, тренерские раздевалки, гардеробы для спортсменов и зрителей, помещения приемно-вестибюльной группы. На втором — тренировочный зал с группой раздевалок, методический кабинет, буфет. На третьем — тренажерный зал с раздевалками, помещения для персонала и администрации.

Спорткомплекс будет приспособлен для маломобильных горожан. На прилегающей территории появится открытая парковка. Строительство ведется за счет городского бюджета.