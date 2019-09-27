Пекин, , 13:03 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Австралии Астрой Шармой в первом раунде квалификации турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Потапова ни разу не подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и один брейк.

Во втором раунде квалификации Потапова сыграет с победительницей матча между американкой Лорен Дэвис и румынкой Моникой Никулеску.

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