Ухань, Китай, , 12:55 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с китаянкой Дуань Инъин вышла в финал турнира в Ухане (Китай) в парном разряде.

В полуфинале Кудерметова и Инъин одержали победу над китайско-японской парой Ян Чжаосюань и Макото Ниномия со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 58 минут.

Кудерметова и Инъин три раза подали навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

В финале Кудерметова и Инъин сыграют с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Белоруссия) — Деми Схурс (Нидерланды)/Анна-Лена Грёнефельд (Германия).

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