Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Переход футболиста Павла Мамаева в московский «Динамо» может не состояться. В настоящее время полузащитник проводит переговоры с руководством «Ростова».

Медицинский осмотр, который должен был пройти хавбек в столичном клубе, не состоялся. С чем связана неопределённость в принятии решения, остаётся загадкой. О переговорах с донской командой сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственные источники.

ИА REGNUM напоминает, что в футбольном клубе «Ростов» переход тех или иных игроков не комментируют, пока соглашение не будет скреплено подписями. Ранее официальная информация появлялась только от «Краснодара», который расторг контракт с футболистом. От дальнейших комментариев кубанская команда отказалась.

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