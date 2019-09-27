Лос-Анджелес, США, 27 сентября 2019, 11:45 — REGNUM Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый челлендж, который назвал matrixchallenge. Видео опубликовано на его странице в Instagram.
Участник челленджа должен удерживать на груди футбольный мяч, при этом наклонившись назад и размахивая руками, подобно главному герою фильма «Матрица».
https://www.instagram.com/p/B254bkVH17T/
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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