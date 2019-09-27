Любляна, 27 сентября 2019, 11:38 — REGNUM Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).
В составе сборной Словении самыми результативными игроками стали Тине Урнаут (18 очков), Клемен Чебуль (15) и Тончек Штерн (14). В составе польской команды — Вильфредо Леон (22), Михал Кубяк (14) и Давид Конарски (9).
Таким образом, сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы, в котором сыграет с победителем матча между командами Сербии и Франции.
Ранее сборная Словении сенсационно обыграла сборную России, которая являлась действующим чемпионом Европы.
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