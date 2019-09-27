Виннипег, Канада, , 11:23 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Эдмонтона» результативной передачей отметился российский нападающий Антон Бурдасов, который находится в «Ойлерз» на просмотровом контракте. Он набрал первое очко в НХЛ.

За «Эдмонтон» в этом матче забивали Томаш Юрчо и Этан Бир, оформившие по дублю, а также Коннор Макдэвид. У «Виннипега» шайбы забросили Клинстон Франклин, Такер Пулман и Гэбриэл Бурк.

Напомним, новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ начнётся 3 октября.

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