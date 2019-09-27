Турин, Италия, , 10:41 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что ранее у Роналду было выявлено повреждение мышцы бедра, из-за чего он пропустил матч пятого тура чемпионата Италии против «Брешии» (2:1).

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду сыграл в пяти матчах «Ювентуса», в которых забил два гола и отдал голевую передачу. На сегодняшний день «Ювентус» занимает второе место чемпионата Италии, набрав 13 очков, и отстаёт от «Интера» на два балла.

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