Вашингтон, 27 сентября 2019, 10:37 — REGNUM Вызов Хабибу Нурмагомедову бросил двукратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Дейк. Об этом сообщает Fight-library.
Дейк, который выступает в весовой категории до 79 кг, выразил желание провести поединок с Нурмагомедовым по правилам вольной борьбы.
«Если Хабиб захочет побороться на матах, я полностью за», — сказал Дейк.
При этом он добавил, что в ближайшее время не планирует переходить в смешанные единоборства, поскольку намерен выступить на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в лёгком весе.
Читайте также: Нурмагомедов остался вторым в общем рейтинге UFC