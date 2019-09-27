Париж, , 10:01 — REGNUM Полузащитник Леандро Паредес может уйти из ПСЖ во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, руководство ПСЖ недовольно уровнем выступления Паредеса, а также тем, в какой форме он находится.

Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить.

Напомним, зимой 2019 года Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ, подписав четырёхлетний контракт. В «Зенит» он перешёл летом 2017 года из «Ромы».

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